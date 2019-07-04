В Иркутской области по вине пьяных водителей погибли дети





В Иркутской области произошло два ДТП, жертвами которых стали дети.



30 июня в селе Голуметь Черемховского района водитель автомобиля «ВАЗ-21013» сбил 8-летнюю девочку. В результате ДТП ребёнок скончался на месте происшествия, водитель скрылся.



- В кратчайшие сроки 38-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, и не имевший водительского удостоверения, был задержан сотрудниками полиции, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



Возбуждено уголовное дело, мужчину заключили под стражу.

Расследование продолжается.



В этот же день в посёлке Заярново Усть-Кутского района пьяный водитель, за рулём «Ниссан-Датсун», сбил детей, идущих по обочине. На месте происшествия погиб 11-летний мальчик. В отношении 43-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.



Водитель задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователями СКР проводятся необходимые следственные действия с участием подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.



В ведомстве отметили, что ужесточили закон за смертельные ДТП.



Теперь за совершение ДТП, повлекшего по неосторожности смерть человека, если оно было совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения либо сопряжено с оставлением места его совершения, виновнику грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет (ч. 4. ст. 264 УК РФ).



За совершение ДТП при тех же обстоятельствах, но повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц, виновнику грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет (ч. 6 ст. 264 УК РФ).



Таким образом, преступления стали относиться к категории тяжких и особо тяжких. Если в ДТП погибли несовершеннолетние, то расследованием занимается следственный комитет России.