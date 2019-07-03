В Иркутской области задержали крупного начальника ветеринарии: видео

Он подозревается в получении взятки, а также служебном подлоге, выразившемся в выдаче фиктивных документов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.









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В городе Свирск сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции, следователи Следкома и бойцы СОБР задержали начальника Черемховской станции по борьбе с болезнями животных.- По версии следствия, в конце июня начальник ветеринарной станции внёс записи в ветеринарный сертификат о том, что при осмотре подлежащих отправке 30 лошадей больных и подозрительных по заболеванию заразными болезнями не обнаружено. Карантирования и ветеринарной диагностики животных не проводилось. За незаконные действия он получил взятку в размере 30 тысяч рублей от владельца животных, - сообщает СУ СКР по Иркутской области.Также оперативники задержали и предполагаемого взяткодателя – 46-летнего иркутянина, занимающегося сельским хозяйством.В отношении взяткодателя и взяткополучателя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.