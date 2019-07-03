Жительница Бурятии из мести подожгла дом

«Под горячую руку» попал дом родственника её сожителя



30-летняя жительница села Майла Хоринского района Бурятии обвиняется в умышленном уничтожении чужого имущества.



В апреле пьяная сельчанка после ссоры с сожителем подожгла надворные постройки в соседней ограде. Таким образом она попыталась отомстить гражданскому супругу: двор с нежилым домом принадлежал его родственнику.



Ранее подозреваемая привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления. В ноябре 2018 года она была осуждена к лишению свободы за грабёж с отсрочкой приговора до достижения ребёнку возраста 14 лет. Ввиду многочисленных нарушений отсрочка отменена.



Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

