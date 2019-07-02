Грабёж произошёл во время распития алкоголя
Накануне, 1 июля, в дежурную часть отделения полиции «Селенгинский» Кабанского района Бурятии обратилась 62-летняя местная жительница.
Она рассказала полицейским, что несколько дней назад во время распития спиртных напитков знакомая сына сорвала у неё с шеи золотую цепочку и сбежала. Ущерб составил более 9 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали 34-летнюю сельчанку. Со слов женщины, цепочку она потеряла.
Полицейские отмечают, что женщина ранее неоднократно судима за преступления имущественного характера. В настоящее время она условно осуждена за кражу и состоит под административным надзором.
За грабёж возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Жительница Бурятии сорвала золотую цепочку с шеи пенсионерки
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Гаджет воровка продала случайному прохожему
Грабёж произошёл во время распития алкоголя
Сельчанка зашла в магазин, когда произошла кража
Во время инцидента мама ребёнка была на кухне
Её задержали полицейские во время «проверочной закупки»
Женщине якобы полагалась компенсация за некачественные лекарства
Владелец дома вовремя увидел начинающийся пожар
Леса сгорели на площади 11,4 га
На пару возбуждено уголовное дело
«Последний бабушкин звонок был маме, она сказала, что сидит на комоде с двумя собаками на руках, а вода по горло», - рассказал внук погибшей пенсионерки
В Бурятии всё чаще легализуют доходы, полученные преступным путём
Стали известны подробности заказного убийства предпринимателя в Красноярске
Общественники не исключают, что при строительстве дороги был некачественно отсыпан грунт
Трагедия произошла из-за пощёчин
68-летний байкер попал в ДТП