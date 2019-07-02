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Жительница Бурятии сорвала золотую цепочку с шеи пенсионерки

Происшествия, 
Грабёж произошёл во время распития алкоголя

Накануне, 1 июля, в дежурную часть отделения полиции «Селенгинский» Кабанского района Бурятии обратилась 62-летняя местная жительница.

Она рассказала полицейским, что несколько дней назад во время распития спиртных напитков знакомая сына сорвала у неё с шеи золотую цепочку и сбежала. Ущерб составил более 9 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали 34-летнюю сельчанку. Со слов женщины, цепочку она потеряла.

Полицейские отмечают, что женщина ранее неоднократно судима за преступления имущественного характера. В настоящее время она условно осуждена за кражу и состоит под административным надзором.

За грабёж возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
грабеж
 
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