Жительница Бурятии сорвала золотую цепочку с шеи пенсионерки

Грабёж произошёл во время распития алкоголя



Накануне, 1 июля, в дежурную часть отделения полиции «Селенгинский» Кабанского района Бурятии обратилась 62-летняя местная жительница.



Она рассказала полицейским, что несколько дней назад во время распития спиртных напитков знакомая сына сорвала у неё с шеи золотую цепочку и сбежала. Ущерб составил более 9 тысяч рублей.



Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали 34-летнюю сельчанку. Со слов женщины, цепочку она потеряла.



Полицейские отмечают, что женщина ранее неоднократно судима за преступления имущественного характера. В настоящее время она условно осуждена за кражу и состоит под административным надзором.



За грабёж возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

