Женщине якобы полагалась компенсация за некачественные лекарства
Жительница Иркутска лишилась почти 1,5 миллионов рублей в надежде на получение компенсации за некачественные лекарства.
Женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительного ведомства и сказал, что ей положена компенсация за ранее приобретённый некачественный лекарственный препарат. Для получения денег необходимо оплатить адвокатские и курьерские услуги. Иркутянка, воспользовавшись онлайн-сервисом, перевела 1 миллион 300 тысяч рублей на указанный аферистом счёт.
Осознав, что стала жертвой обмана, она обратилась за помощью в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В настоящий момент по данному факту проводится проверка.
Всего за минувшие сутки в Иркутской области семь человек стали жертвами мошенников, потеряв при этом более двух миллионов рублей.
Иркутянка перевела мошенникам 1,5 миллиона
Происшествия, Фото:
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