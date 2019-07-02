Произошла авария
Накануне, 1 июля, в 18:00 из-за выхода воды из-под земли в районе улицы Ермаковская 37 в Улан-Удэ было отключено горячее водоснабжение. Без блага цивилизации остались 10 многоэтажек с этой улицы под номерами 1, 7, 7г, 39, 37 ,22, 24; улица Толстого 10, 12, переулок Толстого 2, а также детсад №58 «Золушка».
В 19:50 на 8 домов водоснабжение восстановлено, кроме улиц Ермаковская 39 и Толстого 12 включены по одному трубопроводу. Работы по поиску утечки запланированы на сегодня.
Время отключения составило почти 2 часа, сообщается в оперативной сводке по городу.
10 домов в Улан-Удэ остались без горячей воды
Происшествия, Фото:
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