В Чите задержали сбытчика метамфетамина

Порошок был расфасован в 40 свёртков



В Чите полицейские остановили для проверки автомобиль «Хонда Партнёр». При досмотре машины на переднем пассажирском сиденье стражи правопорядка обнаружили партию вещества в виде кристаллического порошка, расфасованного на 40 свёртков. Наркотики предназначался для сбыта мелкими партиями.



Изъятый порошок был направлен на исследование. Установлено, что в свёртках метамфетамин общим весом более 39 граммов, что является крупным размером.



Обнаруженная партия принадлежит ранее судимому за незаконный оборот наркотиков 24-летнего пассажиру иномарки. За покушение на незаконный сбыт наркотиков в отношении него возбуждено уголовное дело. Молодой человек помещён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

