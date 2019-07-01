Порошок был расфасован в 40 свёртков
В Чите полицейские остановили для проверки автомобиль «Хонда Партнёр». При досмотре машины на переднем пассажирском сиденье стражи правопорядка обнаружили партию вещества в виде кристаллического порошка, расфасованного на 40 свёртков. Наркотики предназначался для сбыта мелкими партиями.
Изъятый порошок был направлен на исследование. Установлено, что в свёртках метамфетамин общим весом более 39 граммов, что является крупным размером.
Обнаруженная партия принадлежит ранее судимому за незаконный оборот наркотиков 24-летнего пассажиру иномарки. За покушение на незаконный сбыт наркотиков в отношении него возбуждено уголовное дело. Молодой человек помещён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
В Чите задержали сбытчика метамфетамина
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина собирал её на поле около села Иволгинск
Общий ущерб составил 30 тысяч рублей
Пять районов Бурятии и Улан-Удэ пострадали от сильных дождей
Леса горят только по вине населения
Накануне двое нетрезвых автомобилистов в Иркутской области насмерть сбили детей
На Боевой проводятся ремонтные работы
Надписи, рекламирующие наркотики, контрафактный алкоголь и другие запрещенные препараты, в Улан-Удэ обещают смывать или закрашивать оперативно
Двое работников очистных сооружений, в которые врезался Ан-24 в Нижнеангарске, получили травмы
Мужчине грозит уголовная ответственность
По состоянию на 7 утра, уровень воды в реке Ия в затопленном городе Тулун упал до отметки 1056 сантиметров, но продолжает превышать критическую норму на 400 сантиметров
Такого ливня, что прошёл в субботу, в Улан-Удэ не было уже много лет
Он попросил телефон и перевёл себе 20 тысяч рублей
В багаже задержанных также нашли пакет с «травкой»
Женщина забыла запереть входную дверь
Свиней, кур, собак и кошек вывозят на лодках на сушу