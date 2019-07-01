Леса горят только по вине населения
19 апреля в Улан-Удэ и Бурятии был введён особый противопожарный режим. После полного анализа причин возникновения очагов пожаров можно сделать вывод, что в Улан-Удэ все пожары возникают по вине местного населения. За последние три года был единственный случай пожара из-за грозового разряда.
По состоянию на 1 июля, зарегистрировано 12 лесных пожаров, сгорело 87 га лесного насаждения – это 10% от общего лесного массива. Отметим, что только 1 мая при пожаре между Дивизионной и ДНТ «Зенит» огонь распространился на 57 га.
Для обнаружения очагов лесного пожара и рейдов созданы 15 мобильных групп из числа сотрудников администрации Улан- Удэ. Дополнительно созданы патрульные группы, состоящие из неравнодушных активистов казачьего общества, школы верховой езды, активистов велоспорта, мотоциклетного спорта. Для каждой такой группы определяется свой маршрут, зона патрулирования и время. Таким образом захватывается весь лесной массив, в том числе труднодоступные места.
Также создана маневренная группа, которая предназначена для обнаружения очагов на стадии возгорания и принятия мер по тушению пожара до прибытия основных сил. По состоянию на 1 июля на территории города проведено 96 рейдов.
В Улан-Удэ сгорело 10% лесов
Происшествия, Фото:
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