Сегодня, 1 июля, по улице Боевая, 1 «В» отключили холодную воду в связи с проведением аварийно-восстановительных работ.
Без благ цивилизации остались дома 1, 1 «А», 3, 5 с этой улицы.
Подача водоснабжения запланирована в 16:00.
По информации ЕДДС
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01 Июля
07:53
30 Июня
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29.06
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4 дома в Улан-Удэ остались без холодной воды
Происшествия, Фото:
На Боевой проводятся ремонтные работы
Сегодня, 1 июля, по улице Боевая, 1 «В» отключили холодную воду в связи с проведением аварийно-восстановительных работ.
Без благ цивилизации остались дома 1, 1 «А», 3, 5 с этой улицы.
Подача водоснабжения запланирована в 16:00.
По информации ЕДДС
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