Жителя Бурятии поймали на Байкале с 23 омулями

Мужчине грозит уголовная ответственность



Транспортные полицейские задержали на озере Байкал 36-летнего жителя города Северобайкальск. Правоохранители изъяли орудие лова и 23 особи байкальского омуля. Ущерб составил около 170 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



С 1 октября 2017 года вступил в законную силу запрет на промышленный и любительский промысел омуля в озере Байкал и впадающих в него реках, включая притоки.



За незаконный вылов рыбы грозит уголовная ответственность и лишение свободы до 2 лет.









