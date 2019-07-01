Мужчине грозит уголовная ответственность
Транспортные полицейские задержали на озере Байкал 36-летнего жителя города Северобайкальск. Правоохранители изъяли орудие лова и 23 особи байкальского омуля. Ущерб составил около 170 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
С 1 октября 2017 года вступил в законную силу запрет на промышленный и любительский промысел омуля в озере Байкал и впадающих в него реках, включая притоки.
За незаконный вылов рыбы грозит уголовная ответственность и лишение свободы до 2 лет.
Жителя Бурятии поймали на Байкале с 23 омулями
Происшествия, Фото:
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