Он попросил телефон и перевёл себе 20 тысяч рублей
Днём 27 июня в полицию с заявлением о краже денег обратился 22-летний улан-удэнец. Он рассказал, что постоянный посетитель компьютерного клуба, в котором он работает, украл у него 20 тысяч рублей.
Постоянный клиент заведения попросил телефон у сотрудника клуба, чтобы позвонить. Однако, увидев, что на устройстве открыт «мобильный банк», а на счёте лежит крупная сумма, решил украсть часть сбережений. Деньги он перевёл на свою банковскую карту.
Владелец телефона, узнав на следующий день о происшедшем, потребовал вернуть средства. Молодой человек пообещал отдать деньги, но после трёх месяцев ожидания их так и не вернул. Тогда потерпевший обратился в полицию.
Подозреваемым оказался 22-летний житель села Сужа Иволгинского района Бурятии. Полицейские его задержали, он дал признательные показания.
В настоящее время молодой человек также привлекается к уголовной ответственности за присвоение и растрату имущества, принадлежащего компании сотовой связи.
Возбуждено два уголовных дела. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Житель Бурятии украл деньги у работника компьютерного клуба
Происшествия, Фото:
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