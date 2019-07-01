Житель Бурятии украл деньги у работника компьютерного клуба

Он попросил телефон и перевёл себе 20 тысяч рублей



Днём 27 июня в полицию с заявлением о краже денег обратился 22-летний улан-удэнец. Он рассказал, что постоянный посетитель компьютерного клуба, в котором он работает, украл у него 20 тысяч рублей.



Постоянный клиент заведения попросил телефон у сотрудника клуба, чтобы позвонить. Однако, увидев, что на устройстве открыт «мобильный банк», а на счёте лежит крупная сумма, решил украсть часть сбережений. Деньги он перевёл на свою банковскую карту.



Владелец телефона, узнав на следующий день о происшедшем, потребовал вернуть средства. Молодой человек пообещал отдать деньги, но после трёх месяцев ожидания их так и не вернул. Тогда потерпевший обратился в полицию.



Подозреваемым оказался 22-летний житель села Сужа Иволгинского района Бурятии. Полицейские его задержали, он дал признательные показания.



В настоящее время молодой человек также привлекается к уголовной ответственности за присвоение и растрату имущества, принадлежащего компании сотовой связи.



Возбуждено два уголовных дела. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

