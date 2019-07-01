Пьяный житель Бурятии обокрал спящую соседку

Женщина забыла запереть входную дверь



Накануне в полицию с заявлением о краже обратилась 37-летняя жительница Северобайкальска. Женщина сообщила, что ночью проснулась от шороха, а позже увидела силуэт выходящего из квартиры мужчины.



Включив свет, она обнаружила, что с комода в прихожей пропали сотовый телефон, зарядное устройство и банковская карта. Ущерб составил около шести тысяч рублей. Горожанка тут же вызвала правоохранителей.



Спустя несколько часов подозреваемый сдался полицейским. 20-летний сосед понял, что правоохранители вышли на его след и ответственности не избежать. Молодой человек вернул украденное хозяйке.



Установлено, что в этот вечер он вместе с приятелем распивал спиртное в подъезде. Он заметил, что женщина не забыла запереть входную дверь в квартиру и воспользовался этим.



Молодой человек нигде не работает, четыре года назад он привлекался к уголовной ответственности за присвоение и растрату имущества, совершенные группой лиц. Парень злоупотребляет спиртным.



Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

