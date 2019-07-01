Подросток с травмами доставлен в медицинское учреждение
30 июня в 18 часов вечера 17-летний водитель мотоцикла «Эконика», не имеющий права управления транспортным средством, попал в ДТП на улице Строительная в Гусиноозёрске. При выполнении обгона подросток совершил столкновение с «Ниссан Блюберд» под управлением 21-летнего водителя.
В результате ДТП несовершеннолетний мотоциклист с травмами был доставлен в Гусиноозёрскую центральную районную больницу.
Всего за сутки в Бурятии произошло 22 аварии с механическими повреждениями транспортных средств, в том числе три ДТП с пострадавшими участниками дорожного движения. Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии в ДТП погиб 23-летний водитель.
На дорогах республики за сутки инспекторы ДПС выявили 440 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 18 водителей, находящиеся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, 5 человека за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, 4 – за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения в течение года.
В Бурятии 17-летний мотоциклист столкнулся с «Ниссаном»
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Машину он угнал, чтобы покататься
Мобильный хлебозавод развернули военные
Подросток получил травмы различной степени тяжести
Подросток с травмами доставлен в медицинское учреждение
Судно было перегружено
Рядом сидевший пассажир получил многочисленные травмы
Мужчина бережно ухаживал и полол грядку с растением
Бочка с квасом стояла на автостоянке
Город Тулун, где прорвало дамбу, почти весь ушёл под воду. В Иркутской области побывал Владимир Путин. ВИДЕО
По словам очевидцев, на месте ДТП много плачущих детей
Молодой человек приехал с севера в Прибайкальский район
Жители Кабанского района стали свидетелями огромного торнадо
Грабёж произошёл ночью на улице
Супруга убийцы и его младший сын неумело врали про обстоятельства трагедии
За прошедшие сутки в Бурятии был обнаружен и оперативно ликвидирован один лесной пожар