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В Бурятии 17-летний мотоциклист столкнулся с «Ниссаном»

В Бурятии 17-летний мотоциклист столкнулся с «Ниссаном»
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Подросток с травмами доставлен в медицинское учреждение

30 июня в 18 часов вечера 17-летний водитель мотоцикла «Эконика», не имеющий права управления транспортным средством, попал в ДТП на улице Строительная в Гусиноозёрске. При выполнении обгона подросток совершил столкновение с «Ниссан Блюберд» под управлением 21-летнего водителя.

В результате ДТП несовершеннолетний мотоциклист с травмами был доставлен в Гусиноозёрскую центральную районную больницу.

Всего за сутки в Бурятии произошло 22 аварии с механическими повреждениями транспортных средств, в том числе три ДТП с пострадавшими участниками дорожного движения. Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии в ДТП погиб 23-летний водитель.

На дорогах республики за сутки инспекторы ДПС выявили 440 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 18 водителей, находящиеся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, 5 человека за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, 4 – за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения в течение года.
ДТП мотоциклисты
 
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