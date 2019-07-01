В Бурятии в ДТП погиб 23-летний водитель

Рядом сидевший пассажир получил многочисленные травмы
В Прибайкальском районе ночью 30 июня 23-летний водитель автомашины «ВАЗ-2107» попал в смертельное ДТП.
Водитель, следуя по федеральной автодороге Р-258 Байкал со стороны Иркутска в направлении Улан-Удэ, на 413 км. не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. После чего совершил столкновение с грузовиком «Вольво» под управлением 25-летнего водителя.
В результате ДТП водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался на месте аварии. Его 22-летний пассажир с многочисленными травмами госпитализирован в медицинское учреждение, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
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