В Бурятии в ДТП погиб 23-летний водитель

Водитель, следуя по федеральной автодороге Р-258 Байкал со стороны Иркутска в направлении Улан-Удэ, на 413 км. не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. После чего совершил столкновение с грузовиком «Вольво» под управлением 25-летнего водителя.











В Прибайкальском районе ночью 30 июня 23-летний водитель автомашины «ВАЗ-2107» попал в смертельное ДТП.В результате ДТП водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался на месте аварии. Его 22-летний пассажир с многочисленными травмами госпитализирован в медицинское учреждение, сообщили в УГИБДД по Бурятии.