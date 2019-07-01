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В Иркутске владельца лодки будут судить за смерть пассажира

В Иркутске владельца лодки будут судить за смерть пассажира
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Судно было перегружено

46-летний иркутянин предстанет перед судом за причинение смерти по неосторожности.

Как сообщал «Байкал-Daily», 4 мая около 17 часов 40 минут в районе «тёплых озёр» на реке Ангаре перевернулась моторная лодка, которой управлял обвиняемый. На борту судна находились 6 человек без спасательных жилетов. Судоводитель и четыре пассажира были спасены сотрудниками МЧС России, один пассажир утонул.

Все люди, находящиеся в лодке, были пьяны.

- Основной причиной произошедшего, по версии следствия, стало нарушение установленных для данного типа судов норм пассажировместимости, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте.

Судоводитель принял на борт на одного пассажира больше положенного. В результате этого при маневрировании лодка потеряла плавучесть и перевернулась.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - заключают в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте.

смерть лодки
 
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