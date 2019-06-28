Подозреваемый взломал дверь приятеля
Днём сотрудники ППС в ходе патрулирования улиц Нерчинска заметили подозрительного мужчину, который спал на улице. Рядом с ним был телевизор «Фусион». Для установления личности и выяснения обстоятельств мужчину доставили в отдел полиции.
Полицейские установили, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения 34-летний местный житель пошёл в гости к знакомому, которого не оказалось дома. Тогда гость взломал дверь, украл телевизор и понёс к себе домой. По пути мужчина уснул.
В настоящее время телевизор возвращён владельцу.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за кражу, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалец уснул по пути домой с украденным телевизором
Происшествия, Фото:
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