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Забайкалец уснул по пути домой с украденным телевизором

Забайкалец уснул по пути домой с украденным телевизором
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Подозреваемый взломал дверь приятеля

Днём сотрудники ППС в ходе патрулирования улиц Нерчинска заметили подозрительного мужчину, который спал на улице. Рядом с ним был телевизор «Фусион». Для установления личности и выяснения обстоятельств мужчину доставили в отдел полиции.

Полицейские установили, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения 34-летний местный житель пошёл в гости к знакомому, которого не оказалось дома. Тогда гость взломал дверь, украл телевизор и понёс к себе домой. По пути мужчина уснул.

В настоящее время телевизор возвращён владельцу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за кражу, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

кража
 
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