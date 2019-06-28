Она получила условный срок
Осинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении директора школы. Она признана виновной в присвоении в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
Директор школы с июня 2014 года по ноябрь 2016 года незаконно повышала себе минимальный оклад, а также издавала приказы о выплате себе стимулирующих выплат.
В результате государству причинён ущерб на общую сумму более 950 тысяч рублей.
Свою вину подсудимая не признала, однако суду были представлены убедительные доказательства её вины.
Суд приговорил подсудимую к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Также суд удовлетворил в полном объеме исковое заявление представителя администрации Осинского муниципального района о возмещении причиненного ущерба.
Приговор суда в законную силу не вступил.
В Иркутской области директор школы премировала сама себя
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Киллера из Бурятии наняли для убийства бизнесмена
После дождей поднялась река Ока
Вчера днем сработала кнопка экстренного вызова, установленная в магазине в селе Петропавловка Джидинского района
Преступление произошло во время распития алкоголя
Разница между авариями составила несколько минут
Украденные деньги принадлежали Улан-Удэнскому почтамту
Мужчина воспользовался услугой «мобильный банк»
Мужчина украл водонагреватель, смеситель и счётчики
Леса от пожаров спасли дожди
Он не потушил огонь и уснул
Девушки должны были заниматься в Китае по своей художественной специальности
Молодой человек воспользовался подключённой услугой «мобильный банк»
Высокопоставленный бурятский таможенник требовал у предпринимателей крупную взятку
Из них двое подростков
Столкнулись «Шкода Рапид» и «Скания»