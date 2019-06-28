В Иркутской области директор школы премировала сама себя

Она получила условный срок



Осинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении директора школы. Она признана виновной в присвоении в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.



Директор школы с июня 2014 года по ноябрь 2016 года незаконно повышала себе минимальный оклад, а также издавала приказы о выплате себе стимулирующих выплат.



В результате государству причинён ущерб на общую сумму более 950 тысяч рублей.



Свою вину подсудимая не признала, однако суду были представлены убедительные доказательства её вины.



Суд приговорил подсудимую к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Также суд удовлетворил в полном объеме исковое заявление представителя администрации Осинского муниципального района о возмещении причиненного ущерба.



Приговор суда в законную силу не вступил.





