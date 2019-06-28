В Красноярске будут судить киллера из Бурятии

Киллера из Бурятии наняли для убийства бизнесмена



В 2013 году в Красноярске был убит местный предприниматель, уроженец Иркутска. Как выяснилось, бизнесмена «заказали», для убийства был нанят 31-летний житель Бурятии. Он приехал в Красноярск на машине своего пособника – 26-летнего иркутянина.



Убийство киллер совершил, но затем был пойман.



На жителя Бурятии возбудили уголовное дело по статье «Убийство по найму», а на его пособника – по статье «Содействие в совершении убийства по найму». С обоими обвиняемыми прокурор заключил досудебные соглашения о сотрудничестве, в результате их уголовные дела выделили в отдельные производства.



Скоро состоится суд. Дело будет рассматривать Ленинский районный суд Красноярска.





