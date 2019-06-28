Киллера из Бурятии наняли для убийства бизнесмена
В 2013 году в Красноярске был убит местный предприниматель, уроженец Иркутска. Как выяснилось, бизнесмена «заказали», для убийства был нанят 31-летний житель Бурятии. Он приехал в Красноярск на машине своего пособника – 26-летнего иркутянина.
Убийство киллер совершил, но затем был пойман.
На жителя Бурятии возбудили уголовное дело по статье «Убийство по найму», а на его пособника – по статье «Содействие в совершении убийства по найму». С обоими обвиняемыми прокурор заключил досудебные соглашения о сотрудничестве, в результате их уголовные дела выделили в отдельные производства.
Скоро состоится суд. Дело будет рассматривать Ленинский районный суд Красноярска.
В Красноярске будут судить киллера из Бурятии
Происшествия, Фото:
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