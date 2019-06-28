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В Красноярске будут судить киллера из Бурятии

В Красноярске будут судить киллера из Бурятии
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Киллера из Бурятии наняли для убийства бизнесмена

В 2013 году в Красноярске был убит местный предприниматель, уроженец Иркутска. Как выяснилось, бизнесмена «заказали», для убийства был нанят 31-летний житель Бурятии. Он приехал в Красноярск на машине своего пособника – 26-летнего иркутянина.

Убийство киллер совершил, но затем был пойман.

На жителя Бурятии возбудили уголовное дело по статье «Убийство по найму», а на его пособника – по статье «Содействие в совершении убийства по найму». С обоими обвиняемыми прокурор заключил досудебные соглашения о сотрудничестве, в результате их уголовные дела выделили в отдельные производства.

Скоро состоится суд. Дело будет рассматривать Ленинский районный суд Красноярска.


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