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Незваные гости избили и ограбили жительницу Бурятии

Незваные гости избили и ограбили жительницу Бурятии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Преступление произошло во время распития алкоголя

Накануне днём 53-летняя жительница села Хоринск обратилась в полицию с заявлением о грабеже. Неизвестные забрали на её глазах технику. Ущерб составил пять тысяч рублей.

По словам женщины, двое мужчин пришли к ней в дом, когда она с родственником и подругой распивала спиртное. При этом один из них был им совершенно не знаком, другого знал родственник.

Во время застолья между хозяйкой и незваными гостями возник конфликт. Мужчины избили её, забрав из дома сотовый телефон и телевизор, сбежали. Женщина сразу же сообщила об этом в полицию.

Подозреваемых задержали по «горячим следам». Ими оказались жители Хоринского и Джидинского районов Бурятии в возрасте 25 и 29 лет, один из них ранее судим за имущественные преступления. Украденное изъяли.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
грабеж
 
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