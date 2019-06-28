Незваные гости избили и ограбили жительницу Бурятии

Преступление произошло во время распития алкоголя



Накануне днём 53-летняя жительница села Хоринск обратилась в полицию с заявлением о грабеже. Неизвестные забрали на её глазах технику. Ущерб составил пять тысяч рублей.



По словам женщины, двое мужчин пришли к ней в дом, когда она с родственником и подругой распивала спиртное. При этом один из них был им совершенно не знаком, другого знал родственник.



Во время застолья между хозяйкой и незваными гостями возник конфликт. Мужчины избили её, забрав из дома сотовый телефон и телевизор, сбежали. Женщина сразу же сообщила об этом в полицию.



Подозреваемых задержали по «горячим следам». Ими оказались жители Хоринского и Джидинского районов Бурятии в возрасте 25 и 29 лет, один из них ранее судим за имущественные преступления. Украденное изъяли.



Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

