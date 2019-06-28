В Бурятии сотрудница почты присвоила 1,2 миллиона рублей

Украденные деньги принадлежали Улан-Удэнскому почтамту



Бывшая сотрудница отделения почтовой службы села Иволгинск признана виновной в присвоении в особо крупном размере.



С ноября 2016 года по ноябрь 2017 года женщина, используя служебное положение, присвоила 1,2 миллиона рублей, принадлежащие Улан-Удэнскому почтамту.



Иволгинский районный суд назначил уже бывшей сотруднице почты наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 20 000 рублей.



Кроме того, суд постановил взыскать с осуждённой в пользу Улан-Удэнского почтамта сумму материального ущерба.



Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.





