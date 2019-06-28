Экс-начальника оперативного отдела Бурятской таможни осудили за вымогательство

Высокопоставленный бурятский таможенник требовал у предпринимателей крупную взятку



Суд вынес приговор бывшему начальнику оперативно-розыскного отдела Бурятской таможни Анатолию Варанкину. Он признан виновным в превышении должностных полномочий и вымогательстве взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.



- В 2014 году Варанкин, являясь начальником оперативно-розыскного отдела Бурятской таможни, оказывал давление и вымогал взятку в 310 тысяч у представителей коммерческой организации, - уточняют в следственном управлении на транспорте.



За это он обещал создать условия для приобретения Бурятской таможней у компании жилого помещения, которое с учётом выслуги лет могло быть предоставлено ему в собственность.



После возбуждения уголовного дела сотрудник таможни был уволен со службы.



Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 1 месяц условно с испытательным сроком на 4 года. Также Варанкин лишён права занимать должности на государственной службе, в правоохранительных органах и органах местного самоуправления сроком на 3 года.

