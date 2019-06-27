В Иркутской области в столкновении с грузовиком погиб водитель

ДТП произошло в Нижнеудинске



ДТП, в результате которого погиб 64-летний мужчина, произошло сегодня днём в Нижнеудинске. На 1455 км автодороги Р-255 «Сибирь» столкнулись «Шкода Рапид» и грузовик «Скания».



В результате случившегося водитель автомашины «Шкода» от полученных травм скончался на месте. Водитель грузовика не пострадал.



По факту случившегося проводится проверка, обстоятельства ДТП выясняются, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.



