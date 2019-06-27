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В Иркутской области в столкновении с грузовиком погиб водитель

В Иркутской области в столкновении с грузовиком погиб водитель
Происшествия, 
ДТП произошло в Нижнеудинске

ДТП, в результате которого погиб 64-летний мужчина, произошло сегодня днём в Нижнеудинске. На 1455 км автодороги Р-255 «Сибирь» столкнулись «Шкода Рапид» и грузовик «Скания».

В результате случившегося водитель автомашины «Шкода» от полученных травм скончался на месте. Водитель грузовика не пострадал.

По факту случившегося проводится проверка, обстоятельства ДТП выясняются, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

ДТП смерть
 
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