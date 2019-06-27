ДТП произошло в Нижнеудинске
ДТП, в результате которого погиб 64-летний мужчина, произошло сегодня днём в Нижнеудинске. На 1455 км автодороги Р-255 «Сибирь» столкнулись «Шкода Рапид» и грузовик «Скания».
В результате случившегося водитель автомашины «Шкода» от полученных травм скончался на месте. Водитель грузовика не пострадал.
По факту случившегося проводится проверка, обстоятельства ДТП выясняются, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области в столкновении с грузовиком погиб водитель
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