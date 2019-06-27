Пожар начался ранним утром, когда люди спали
Утром в Иркутске горела кровля семиэтажного жилого дома на улице Култукская. Пожар произошёл в помещении кафе, расположенном в цокольном этаже здания.
Через три минуты после сообщения на месте происшествия уже разворачивались первые подразделения пожарных.
К этому моменту горело разлитое масло в кухне в кафе на площади 6 квадратных метров. Пламя по электрическому кабелю в технологической шахте, миновав семь этажей, поднялось на крышу здания.
До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 40 человек. Подъезд стремительно заполнялся дымом. На спасение людей было направлено шесть звеньев газодымозащитной службы. Пожарным пришлось обойти все квартиры семи этажей, в утренние часы многие жильцы ещё спали. Не создавая панику, используя средства защиты органов дыхания, из задымленного подъезда по подъездным лестницам спасатели вывели 50 человек. По автолеснице с третьего и четвёртого этажей были спасены ещё 6 человек, в числе которых трое детей.
Одновременно со спасением развернулся бой с огнём.
- Планировка здания очень сложная, пристроенные элементы не имеют прямого доступа, пожарные тратили драгоценное время для того, чтобы проникнуть внутрь и произвести разведку, - отметил руководитель тушения пожара Виталий Тряпичкин.
В настоящее время тушение пожара продолжается. Огнеборцам удалось локализовать возгорание на площади 350 квадратных метров и предотвратить распространение пламени по битумной крыше здания. Задействованы более 60 пожарных, работает 20 единиц техники.
После ликвидации последствий пожара дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России приступят к расследованию причин возгорания. Уже сейчас известно: кафе было закрыто. Что послужило причиной воспламенения масляной жидкости, предстоит выяснить специалистам, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
В Иркутске из загоревшейся многоэтажки эвакуировали 56 человек
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