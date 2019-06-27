Житель Иркутской области перевёл мошенникам более 1, 5 миллионов

Гражданин надеялся получить компенсацию за некачественные лекарства



Полицейские в Иркутской области проводят проверку по факту мошенничества в отношении жителя посёлка Улькан. Потерпевший лишился более 1,5 миллионов рублей, желая получить компенсацию.



27 июня в дежурную часть полиции с заявлением о преступлении обратился мужчина. Ему позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительного ведомства и сказал, что ему положена компенсация за ранее приобретённый некачественный лекарственный препарат. Для получения выплаты необходимо всего лишь оплатить услуги адвоката и курьера. Мужчина, воспользовавшись онлайн-сервисом, перевёл свои сбережения на указанный аферистом счёт. Осознав, что стал жертвой обмана, он обратился за помощью в полицию.



В настоящий момент по данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



