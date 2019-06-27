В автомобиле обнаружили гашиш и шприц с гашишным маслом
Во время операции «Мак» наркополицейские задержали 35-летнего жителя посёлка Энергетик. Из его автомобиля стражи порядка изъяли свёрток с гашишем весом 189 граммов и шприц с гашишным маслом массой более 14 граммов.
По предварительной информации, наркотики подозреваемый планировал сбыть.
Задержанный ранее не судим.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ задержали сбытчика гашиша
Происшествия, Фото:
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