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В Бурятии не осталось лесных пожаров

В Бурятии не осталось лесных пожаров
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На части республики накануне прошли дожди

За прошедшие сутки в Бурятии был обнаружен и оперативно ликвидирован один лесной пожар, площадью 0,05 га, в Муйском районе. Лесной пожар произошёл по вине местного населения. В тушении было задействовано 6 человек лесной охраны и 2 единицы лесопожарной техники.

По состоянию на 8:00 утра 27 июня, действующих лесных пожаров в Бурятии нет, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.

В Бурятии действует особый противопожарный режим. Пребывание людей в лесах строго ограничено. Лесники просят жителей Бурятии соблюдать правила пожарной безопасности.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44

лесные пожары
 
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