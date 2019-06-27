В Бурятии не осталось лесных пожаров

На части республики накануне прошли дожди



За прошедшие сутки в Бурятии был обнаружен и оперативно ликвидирован один лесной пожар, площадью 0,05 га, в Муйском районе. Лесной пожар произошёл по вине местного населения. В тушении было задействовано 6 человек лесной охраны и 2 единицы лесопожарной техники.



По состоянию на 8:00 утра 27 июня, действующих лесных пожаров в Бурятии нет, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.



В Бурятии действует особый противопожарный режим. Пребывание людей в лесах строго ограничено. Лесники просят жителей Бурятии соблюдать правила пожарной безопасности.



Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.



При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44



