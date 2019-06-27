В двух дачных товариществах всё ещё нет электроэнергии
Накануне вечером произошло аварийное отключение электроэнергии в Октябрьском районе Улан-Удэ. Под отключение попали потребители с улиц Волочаевская, Челутаевская, Горхонская, Южная, Праздничная, ДНТ «Тепловик», «Лоза», «ВСГТУ», «Зелёный бор», «Енисей», «Олимпийский».
Свет в домах горожан появлялся поэтапно. В 20:14 запитали всех потребителей, кроме проживающих по ул. Волочаевская, ул.Челутаевская, ДНТ «Лоза», «Енисей». Время отключения 1 час 43 минуты. В 00:45 запитали потребителей ул. Волочаевская, ул.Челутаевская. Без электроэнергии люди провели 5 часов 48 минут.
В ДНТ «Лоза», «Енисей» света до сих пор нет. Сегодня будут продолжены ремонтные работы, сообщается в оперативной сводке по городу.
Несколько улиц в Улан-Удэ оставались без света
Происшествия, Фото:
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