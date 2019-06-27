Он развёл костёр в лесу и уснул
В Улан-Удэ осудили бездомного, спалившего лес.
Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл в мае
2019 года в Октябрьском районе. Мужчина развёл костёр, чтобы согреться, выпил и уснул. От костра загорелась сухая трава. Огонь повредил сосны, площадь лесного пожара составила 3 га, лесному фонду нанесён ущерб в сумме 267 238 рублей.
Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 261 УК РФ «Повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнём, если причинён крупный ущерб».
Его приговорили к 1 году 6 месяца условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, удовлетворён иск о взыскании с него причинённого экологического ущерба, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
На севере Бурятии на берег Байкала выбросило около 500 байкальских бычков-подкаменщиков
В Баргузинском и Курумканском районах Бурятии введён режим ЧС
На части республики накануне прошли дожди
В двух дачных товариществах всё ещё нет электроэнергии
Он развёл костёр в лесу и уснул
Огонь уничтожил крупное нежилое здание площадью 700 кв.м.
Ещё четверо людей пострадали
32–летняя иркутянка задержана за поджог автомобиля «Мерседес Бенц».
18-летний молодой человек расправился с девушкой в заброшенном здании
Следователи начали проверку
Девушка обчистила его после застолья
Женщина не смогла самостоятельно выбраться из горящего дома и потеряла сознание
Мужчина уснул после застолья
Мужчину задержали на пункте приёма металлолома
Жители Бурятии распространяют информацию о трагедии