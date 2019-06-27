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В Улан-Удэ осудили бездомного, спалившего лес

В Улан-Удэ осудили бездомного, спалившего лес
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он развёл костёр в лесу и уснул

В Улан-Удэ осудили бездомного, спалившего лес.

Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл в мае 2019 года в Октябрьском районе. Мужчина развёл костёр, чтобы согреться, выпил и уснул. От костра загорелась сухая трава. Огонь повредил сосны, площадь лесного пожара составила 3 га, лесному фонду нанесён ущерб в сумме 267 238 рублей.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 261 УК РФ «Повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнём, если причинён крупный ущерб».

Его приговорили к 1 году 6 месяца условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, удовлетворён иск о взыскании с него причинённого экологического ущерба, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. 
прокуратура лесные пожары
 
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