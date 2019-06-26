В Бурятии пожарный спас женщину-инвалида

Женщина не смогла самостоятельно выбраться из горящего дома и потеряла сознание



Вечером 8 мая на пульт дежурного пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в жилом многоквартирном доме в Мухоршибири. На тушение пожара выехал дежурный караул № 2 в составе двух человек 60-й пожарной части 7-го Мухоршибирского отряда. Одним из дежуривших в этот день огнеборцев был Николай Гусляков.



На момент прибытия на место огнеборцы увидели горящую квартиру на первом этаже, из окон которой шёл густой дым. Подбежавшие очевидцы – жители дома – сообщили, что в квартире находится женщина-инвалид с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата.



Из-за отсутствия в районе газодымозащитной службы, опасность отравления продуктами горения для пожарных при ликвидации пожаров крайне высока. Несмотря на это, Николай Гусляков незамедлительно бросился спасать человека.



Пожарный выбил деревянную дверь и проник в квартиру, где в условиях сильной задымлённости обнаружил лежащую без сознания женщину. Гусляков вынес пострадавшую на свежий воздух и оказывал ей первую помощь до приезда кареты скорой.



Пожар, чуть не унёсший жизнь человека, был ликвидирован в кратчайшие сроки.



Николай Гусляков уроженец села Мухоршибирь. Уже 10 лет стоит на защите родного села от огня, работая в 60-й пожарной части 7-го Мухоршибирского отряда государственной противопожарной службы Бурятии. Пожарный II класса имеет огромный практический опыт работы в тушении пожаров, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.

