Улан-удэнцы сообщают об убийстве девушки

Распространяется и фотография жертвы.













В пресс-службе Следственного управления СКР по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что пока не комментируют произошедшее. Однако информацию здесь обещали предоставить после обеда.

Накануне вечером улан-удэнцы начали распространять в мессенджерах сообщение об убийстве девушки.«Не отпускайте своих детей одних. В Заводском переулке убили и изнасиловали девочку», - говорится в сообщении.Заводской переулок находится в посёлке Загорск. Местные жители сообщают, что вечером на месте работала полиция.