Улан-удэнцы сообщают об убийстве девушки

Жители Улан-Удэ распространяют информацию о трагедии в Загорске
Накануне вечером улан-удэнцы начали распространять в мессенджерах сообщение об убийстве девушки.
«Не отпускайте своих детей одних. В Заводском переулке убили и изнасиловали девочку», - говорится в сообщении.
Заводской переулок находится в посёлке Загорск. Местные жители сообщают, что вечером на месте работала полиция.
Распространяется и фотография жертвы.
В пресс-службе Следственного управления СКР по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что пока не комментируют произошедшее. Однако информацию здесь обещали предоставить после обеда.
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Жители Улан-Удэ распространяют информацию о трагедии в Загорске
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