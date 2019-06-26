18-летний молодой человек расправился с девушкой в заброшенном здании
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне вечером жители Бурятии рассылали в мессенджерах сообщение об убийстве девушки. Известно было, что трагедия произошла в Заводском переулке. Такая улица есть, к примеру, в улан-удэнском посёлке Загорск, однако, как выяснилось, преступление произошло в джидинском селе Петропавловка.
По подозрению в убийстве 16-летней девушки задержан 18-летний молодой человек. Он уже во всём признался; его показания проверяются на месте, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
По данным следствия, девушка училась в местном колледже и жила в общежитии. Вечером 24 июня она попросила телефон у подруг, начала переписываться с приятелем, а затем договорилась с ним о встрече и ушла. Назад уже не вернулась.
- Встретившись, молодые люди приобрели спиртные напитки и принялись распивать их в центре села Петрпавловка на спортивном стадионе. Затем около полуночи они зашли в заброшенное здание, где решили переночевать. При этом пьяный юноша захотел интимной близости, но получил отказ от девушки. Из мести он схватил камень и с силой нанёс им несколько ударов по голове подруги. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия, - сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Бурятии.
Молодой человек покинул развалины и сбежал. Следующим вечером один из прохожих заглянул в здание и обнаружил тело.
На след подозреваемого следственно-оперативная группа вышла вскоре после опроса подруг потерпевшей и изучения её переписки в телефоне.
- В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого молодого человека меры пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в СУ СКР по Бурятии.
В Бурятии парень убил 16-летнюю девушку за отказ в близости
Происшествия, Фото:
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