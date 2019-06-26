26 Июня

25 Июня

Популярное

В Бурятии парень убил 16-летнюю девушку за отказ в близости

В Бурятии парень убил 16-летнюю девушку за отказ в близости
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
18-летний молодой человек расправился с девушкой в заброшенном здании

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне вечером жители Бурятии рассылали в мессенджерах сообщение об убийстве девушки. Известно было, что трагедия произошла в Заводском переулке. Такая улица есть, к примеру, в улан-удэнском посёлке Загорск, однако, как выяснилось, преступление произошло в джидинском селе Петропавловка.

По подозрению в убийстве 16-летней девушки задержан 18-летний молодой человек. Он уже во всём признался; его показания проверяются на месте, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, девушка училась в местном колледже и жила в общежитии. Вечером 24 июня она попросила телефон у подруг, начала переписываться с приятелем, а затем договорилась с ним о встрече и ушла. Назад уже не вернулась.

- Встретившись, молодые люди приобрели спиртные напитки и принялись распивать их в центре села Петрпавловка на спортивном стадионе. Затем около полуночи они зашли в заброшенное здание, где решили переночевать. При этом пьяный юноша захотел интимной близости, но получил отказ от девушки. Из мести он схватил камень и с силой нанёс им несколько ударов по голове подруги. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия, - сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Бурятии.

Молодой человек покинул развалины и сбежал. Следующим вечером один из прохожих заглянул в здание и обнаружил тело.

На след подозреваемого следственно-оперативная группа вышла вскоре после опроса подруг потерпевшей и изучения её переписки в телефоне.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого молодого человека меры пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в СУ СКР по Бурятии.
убийство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии парень убил 16-летнюю девушку за отказ в близости
В Бурятии парень убил 16-летнюю девушку за отказ в близости
Происшествия, 26.06.2019
18-летний молодой человек расправился с девушкой в заброшенном здании
В Бурятии пожарный спас женщину-инвалида
В Бурятии пожарный спас женщину-инвалида
Происшествия, 26.06.2019
Женщина не смогла самостоятельно выбраться из горящего дома и потеряла сознание
Житель Бурятии украл 22 рельса
Житель Бурятии украл 22 рельса
Происшествия, 26.06.2019
Мужчину задержали на пункте приёма металлолома
В Бурятии сообщают об убийстве девушки
В Бурятии сообщают об убийстве девушки
Происшествия, 26.06.2019
Жители Бурятии распространяют информацию о трагедии
Улан-удэнец украл прицеп с генератором с бывшей работы
Улан-удэнец украл прицеп с генератором с бывшей работы
Происшествия, 26.06.2019
Ущерб составил почти четверть миллиона рублей
В Иркутской области в ДТП погиб водитель
В Иркутской области в ДТП погиб водитель
Происшествия, 26.06.2019
Пассажиры доставлены в больницу
В Иркутской области подтопило часть села
В Иркутской области подтопило часть села
Происшествия, 26.06.2019
Сильные дожди прошли в Черемховском районе
Водитель «Мерседеса» погиб в Бурятии
Водитель «Мерседеса» погиб в Бурятии
Происшествия, 26.06.2019
Накануне в Бурятии произошло два ДТП, одно из которых стало смертельным
Забайкалец совершил грабёж ради звонка девушке
Забайкалец совершил грабёж ради звонка девушке
Происшествия, 26.06.2019
Преступник угрожал потерпевшему расправой, если тот не отдаст телефон
В Бурятии из-за грозы загорелся лес
В Бурятии из-за грозы загорелся лес
Происшествия, 26.06.2019
В Бурятии из-за грозы загорелся лес
В Чите задержали повредивших музыкальный фонтан хулиганов
В Чите задержали повредивших музыкальный фонтан хулиганов
Происшествия, 26.06.2019
Один из молодых людей заявил, что пытался помочь общественности
В Иркутской детский лагерь эвакуировали из-за угрозы подтопления
В Иркутской детский лагерь эвакуировали из-за угрозы подтопления
Происшествия, 26.06.2019
Неблагоприятный прогноз связан с подъёмом уровня воды в левых притоках реки Ангары в Нижнеудинском и Черемховском районах Иркутской области
В Иркутской области осудили мужчин, устроивших резню с топорами и ножами
В Иркутской области осудили мужчин, устроивших резню с топорами и ножами
Происшествия, 26.06.2019
Из пяти членов семьи, на которую напали преступники, лишь трое остались живы

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Загрузка...
^