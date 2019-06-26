Водитель «Мерседеса» погиб в Бурятии

Накануне в Бурятии произошло два ДТП, одно из которых стало смертельным



За сутки в Бурятии произошло два ДТП, в результате которых один человек погиб, а был ранен.



Утром 25 июня в Гусиноозёрске 21-летний мотоциклист, не имеющий водительских прав, врезался на «ИЖ-Юпитер» в «Тойоту Короллу Филдер». За рулём иномарки находился 49-летний мужчина.



- В результате ДТП водитель мотоцикла получил перелом малой берцовой кости слева и был доставлен в медучреждение, - сообщает УГИБДД по Бурятии.



Около 20.30 в Кабанском районе 33-летний водитель «Мерседеса», ехавший со стороны Улан-Удэ в направлении города Бабушкин, на трассе «Р-258 Байкал», в 15 километрах от села Танхой, выехал на полосу встречного движения. Он врезался в грузовик «Сканиа», которым управлял 48-летний мужчна.



Водитель «Мерседеса» погиб на месте, до прибытия медиков.



Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедших ДТП.

