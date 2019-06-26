Накануне в Бурятии произошло два ДТП, одно из которых стало смертельным
За сутки в Бурятии произошло два ДТП, в результате которых один человек погиб, а был ранен.
Утром 25 июня в Гусиноозёрске 21-летний мотоциклист, не имеющий водительских прав, врезался на «ИЖ-Юпитер» в «Тойоту Короллу Филдер». За рулём иномарки находился 49-летний мужчина.
- В результате ДТП водитель мотоцикла получил перелом малой берцовой кости слева и был доставлен в медучреждение, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
Около 20.30 в Кабанском районе 33-летний водитель «Мерседеса», ехавший со стороны Улан-Удэ в направлении города Бабушкин, на трассе «Р-258 Байкал», в 15 километрах от села Танхой, выехал на полосу встречного движения. Он врезался в грузовик «Сканиа», которым управлял 48-летний мужчна.
Водитель «Мерседеса» погиб на месте, до прибытия медиков.
Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедших ДТП.
Водитель «Мерседеса» погиб в Бурятии
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Бурятии из-за грозы загорелся лес
Машину угонщик изрядно помял
Один из молодых людей заявил, что пытался помочь общественности
Неблагоприятный прогноз связан с подъёмом уровня воды в левых притоках реки Ангары в Нижнеудинском и Черемховском районах Иркутской области
Из пяти членов семьи, на которую напали преступники, лишь трое остались живы
Граждане Средней Азии находились в пограничной зоне без разрешительных документов
Он забрал в летнем домике всё, что понравилось
Одного мужчину спасли, второй утонул
Очередной несчастный случай произошёл в СНТ «Эдэм»
Также его лишили оружия и водительских прав
Авария произошла у «People's Park»
Женщину обманул мошенник «из Бельгии»
Заявительница сама предложила матери девочки присмотреть за ребёнком, однако не справилась
Он неоднократно был задержан нетрезвым за рулём
Преступник сбежал после расправы