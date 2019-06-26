В Бурятии из-за грозы загорелся лес

Пожар в Бичурском районе ликвидировали



25 июня в Бурятии из-за грозы загорелся лес. Об этом сообщила пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.



Лесной пожар, который произошёл в Бичурском районе, был обнаружен и оперативно ликвидирован. Площадь очага составила 0,01 га. На тушении было задействовано 5 человек лесной охраны и 1 единица лесопожарной техники.



По состоянию на 8:00 ч утра 26 июня, действующих лесных пожаров в Бурятии нет.



В Бурятии действует особый противопожарный режим. Пребывание людей в лесах строго ограничено. Лесники просят жителей соблюдать правила пожарной безопасности.



Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от четырёх тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей.



При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44

