Пожар в Бичурском районе ликвидировали
25 июня в Бурятии из-за грозы загорелся лес. Об этом сообщила пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.
Лесной пожар, который произошёл в Бичурском районе, был обнаружен и оперативно ликвидирован. Площадь очага составила 0,01 га. На тушении было задействовано 5 человек лесной охраны и 1 единица лесопожарной техники.
По состоянию на 8:00 ч утра 26 июня, действующих лесных пожаров в Бурятии нет.
В Бурятии действует особый противопожарный режим. Пребывание людей в лесах строго ограничено. Лесники просят жителей соблюдать правила пожарной безопасности.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от четырёх тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44
В Бурятии из-за грозы загорелся лес
Происшествия, Фото:
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