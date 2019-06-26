Забайкалец угнал УАЗ ради поездки на рыбалку

Машину угонщик изрядно помял



В полицию Читинского района Забайкальского края поступило сообщение жительницы посёлка Яблоново об угоне служебного автомобиля «УАЗ». Машина стояла во дворе частного дома.



Сотрудники полиции обнаружили автомобиль в селе Сохондо в технически неисправном состоянии.



В результате розыска полицейские установили личность угонщика. Им оказался ранее не судимый 31-летний житель станции Яблоново. Он попросил машину, чтобы съездить на рыбалку. Получив отказ, мужчина с этим не согласился и угнал автомобиль, однако по пути попал в аварию.



По факту угона возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

