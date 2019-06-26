Житель Бурятии украл у соседа туалетную воду за 300 рублей

Он забрал в летнем домике всё, что понравилось



21 мая жителя Кяхтинского района Бурятии признали виновным в краже и назначили 3 года 6 месяцам лишения свободы. Однако у мужчины было условное осуждение от июня 2016 года, и с учётом неотбытой части наказания ему назначено 4 года 6 месяцев колонии общего режима.



В ноября 2017 года мужчина украл из летнего домика в посёлке Наушки шуруповёрт стоимостью 3 тысячи рублей, мужскую туалетную воду за 300 рублей, телевизионную приставку с пультом за 1800 рублей, железнодорожный фонарь стоимостью 300 рублей и телевизор за 8 тысяч рублей.



Кроме того, в декабря 2018 года в том же посёлке он стащил из дома сотовый телефон стоимостью 2550 рублей в чехле за 400 рублей с картой памяти стоимостью 380 рублей.



В суде мужчина полностью признал свою вину.



Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Кяхтинского районного суда.

