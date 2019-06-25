Заявительница сама предложила матери девочки присмотреть за ребёнком, однако не справилась
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера в городе Тайшет Иркутской области в полицию поступило сообщение о подброшенном в подъезд младенце. Женщина заявила, что она возвращалась из гостей и нашла у себя под дверью грудного ребёнка.
Однако, как выяснилось сегодня, информация о том, что девочка была кем-то подброшена, оказалась ложной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Женщина взяла ребёнка у своей знакомой, так как хотела помочь знакомой, на попечении которой, помимо её собственных четверых детей, оказались ещё две внучки в возрасте двух лет и трёх месяцев. Однако помощница не смогла справиться с младенцем и позвонила в полицию и больницу.
В настоящее время местонахождение 18-летней матери девочки установлено. Инспекторы по делам несовершеннолетних привлекут её к административной ответственности. Дети помещены в госучреждение.
Заявление о подброшенном младенце в Тайшете оказалось ложным
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