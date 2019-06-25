В Забайкалье неудачливые угонщики не смогли выехать со двора

Угонщики врезались в дерево



24 июня в полицию по Борзинскому району Забайкальского края поступило сообщение о том, что двое неизвестных пытались угнать автомобиль. Очевидец указал полицейские, в каком направлении убежали злоумышленники, и сообщил их приметы. Ориентировка на подозреваемых незамедлительно была передана всем наружным нарядам.



- В ходе проведённых мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемые были задержаны и доставлены в полицию. От них получены признательные показания. Злоумышленники целенаправленно ходили по дворам и искали автомобили без автосигнализаций. Увидев отечественный автомобиль, они сломали стекло в двери и предприняли попытку угнать его, однако завести не смогли. Тогда злоумышленники разбили боковое стекло у соседнего автомобиля «Тойота Калдина». Выезжая со двора, они допустили наезд на дерево, чем привлекли внимание гражданина. Бросив транспортное средство, мужчины скрылись, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.



По факту угона и покушения на угон возбуждены уголовные дела. Один из подозреваемых помещён в изолятор временного содержания.



