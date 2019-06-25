Обвиняемый в убийстве из Бурятии прятался три года

А вот так необычно прокомментировал своё задержание на допросе мужчина:









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На прошлой неделе в Северобайкальске задержали 43-летнего местного жителя, который находился в федеральном розыске с 2016 года. Мужчину задержали сотрудники уголовного розыска при участии бойцов СОБР и росгвардейцев.По версии следствия, в 2012 году мужчина убил молодого человека на почве ревности. Следствие по этому делу продолжалось четыре года. В время подозреваемый находился под арестом, но потом был выпущен. В 2016 году должен был состояться суд, однако обвиняемый на него не явился.- По словам задержанного, он скрывался на территории центральной части России, в Москве, в Новосибирске. Он снимал жильё на средства, которые ему приходили от небольшого бизнеса в Северобайкальске, там у него был небольшой мебельный магазин, – сообщил старший оперуполномоченный по ОВД управления уголовного розыска МВД по Бурятии Андрей Ефимов.Оперативникам стало известно, что мужчина вернулся в родной город. Он был задержан у родителей.Вскоре задержанный предстанет перед судом, который назначит ему соответствующее наказание. Максимальный срок по данной статье составляет до 15 лет лишения свободы.