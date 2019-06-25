За прошедшие сутки в Бурятии зафиксировано 15 пожаров, два из которых предварительно произошли из-за поджога
Погибших и пострадавших нет. Виновные лица и ущерб устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
Так, вчера в 02.46 в селе Танхой Кабанского района подожгли сарай. В результате пожара повреждена крыша сарая. Огнём уничтожены дрова на площади 50 кв.м.
Той же ночью спустя около двух часов горел нежилой дом в СНТ «Металлист» Октябрьского района Улан-Удэ. Дом выгорел изнутри, сгорела крыша дома и гаража, огнём уничтожена веранда на общей площади 85 кв.м.
– Очаг пожара находился в строении веранды жилого дома, именно оттуда огонь начал своё распространение. На данный момент по факту пожара проводится проверка, на месте работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории, – сообщил начальник отдела дознания и административной практики ГУ МЧС России по Республике Бурятия Евгений Попов.
21 июня в селе Турунтаево Прибайкальского района горело одноэтажное здание аптеки. Сгорела крыша здания на площади 15 кв.м., причиной пожара стал поджог.
С начала текущего года в Бурятии зафиксировано 96 пожаров по причине поджога, на аналогичный период прошлого года произошло 104 пожара.
В Улан-Удэ поджигатели спалили дом
Происшествия, Фото:
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