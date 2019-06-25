Забайкалец убил 5-летнего пасынка за отказ учиться читать

Также мужчина долгое время избивал свою сожительницу



43-летний житель города Балей предстанет перед судом за убийство пятилетнего пасынка, а также за истязание сожительницы и три кражи, сообщает пресс-служба СУ СК по Забайкальскому краю.



По данным следствия, в сентябре 2018 года мужчина, будучи пьяным, избил до смерти пятилетнего пасынка.



Мать мальчика ушла из дома. Отчим, выпив бутылку водки, решил научить пасынка читать. Когда ребёнок отказался учиться, мужчине не менее четырёх раз ударил мальчика рукой по груди и лицу, а затем избил пасынка мухобойкой по лицу, телу, рукам и ногам. После этого трижды поднял мальчика над головой и бросил на пол. Ребёнок от полученных травм скончался.



Когда мама мальчика вернулась домой, мужчина не дал женщине вызвать медиков и полицию.



Кроме того, обвиняемый в течение 2017-2018 годов истязал свою сожительницу 1993 года рождения, систематически избивая её. Следователи собрали доказательства о четырёх таких фактах, когда мужчина избивал женщину руками, ремнём и сапогами по голове и телу.



Также обвиняемый совершил три кражи из квартир жителей Балея. В сентябре 2017 года украл из квартиры знакомой телевизор, деньги и другие вещи на общую сумму около 10 тысяч рублей, в феврале 2018 года из другой квартиры украл перфоратор, а в августе этого же года – электроинструмент и другие вещи из квартиры женщины на сумму около 5 тысяч рублей.



Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Ранее обвиняемый уже пять раз привлекался к уголовной ответственности. В случае, если его вина будет доказана, ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.



