Наркотики он заказал из Китая
Жителя посёлка Выдрино Кабанского района Бурятии осудили за контрабанду наркотиков в крупном размере. Мужчина получил 7 лет колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.
Курительную смесь мужчина заказал через Интернет с отправкой из Китая. Синтетический наркотик в виде сыпучего вещества, упакованный в фольгированный пакетик, таможенники обнаружили в посылке в марте 2018 года.
Ранее мужчина уже имел условный срок за хранение наркотиков. В поле зрения правоохранительных органов гражданин попал в конце 2017 года.
- Суд квалифицировал действия гражданина по ст.229.1 ч.3 УК РФ – контрабанда наркотических средств, то есть незаконное перемещение через таможенную границу наркотических средств в крупном размере. Учитывая характер, обстоятельства и степень общественной опасности, суд приговорил гражданина к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - уточнили в Бурятской таможне.
Житель Бурятии сядет на 7 лет за посылку с наркотиками
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