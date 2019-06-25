Житель Бурятии сядет на 7 лет за посылку с наркотиками

Наркотики он заказал из Китая



Жителя посёлка Выдрино Кабанского района Бурятии осудили за контрабанду наркотиков в крупном размере. Мужчина получил 7 лет колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.



Курительную смесь мужчина заказал через Интернет с отправкой из Китая. Синтетический наркотик в виде сыпучего вещества, упакованный в фольгированный пакетик, таможенники обнаружили в посылке в марте 2018 года.



Ранее мужчина уже имел условный срок за хранение наркотиков. В поле зрения правоохранительных органов гражданин попал в конце 2017 года.



- Суд квалифицировал действия гражданина по ст.229.1 ч.3 УК РФ – контрабанда наркотических средств, то есть незаконное перемещение через таможенную границу наркотических средств в крупном размере. Учитывая характер, обстоятельства и степень общественной опасности, суд приговорил гражданина к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - уточнили в Бурятской таможне.



