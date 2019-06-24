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23 Июня

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В Забайкалье за взятку оштрафовали экс-директора вагона-ресторана

В Забайкалье за взятку оштрафовали экс-директора вагона-ресторана
Происшествия, 
В вагоне-ресторане провозили продукты не для пассажиров

В Забайкальском крае бывший директор вагона-ресторана признана виновной в коммерческом подкупе.

Инцидент произошёл в ноябре 2018 года в поезде «Владивосток-Москва», который шёл по территории Хилокского района Забайкальского края. Директор вагона-ресторана пыталась передать 50 тысяч рублей за сокрытие факта выявленного неоплаченного груза – продуктов, не предназначенных для питания пассажиров поезда.

Суд оштрафовал её на 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.
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