После этого они вернулись за ним на украденном велосипеде
В ночь на 22 июня на телефон дежурной части отдела полиции Читы позвонил мужчина. На него напали неизвестные и отнял велосипед.
Когда потерпевший переезжал мост через реку, его остановили двое неизвестных, избили и забрали велосипед «БМВ» и сотовый телефон.
В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили сотовый телефон, который предположительно обронили нападавшие. Представившись прохожими, нашедшими гаджет, стражи порядка договорились о встрече. На условное место подозреваемые приехали на похищенном велосипеде.
Грабители были задержаны и доставлены в отдел полиции. Похищенное имущество изъято.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о грабеже. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
В Чите горе-грабители потеряли телефон на месте преступления
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