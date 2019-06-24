В Чите горе-грабители потеряли телефон на месте преступления

После этого они вернулись за ним на украденном велосипеде



В ночь на 22 июня на телефон дежурной части отдела полиции Читы позвонил мужчина. На него напали неизвестные и отнял велосипед.



Когда потерпевший переезжал мост через реку, его остановили двое неизвестных, избили и забрали велосипед «БМВ» и сотовый телефон.



В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили сотовый телефон, который предположительно обронили нападавшие. Представившись прохожими, нашедшими гаджет, стражи порядка договорились о встрече. На условное место подозреваемые приехали на похищенном велосипеде.



Грабители были задержаны и доставлены в отдел полиции. Похищенное имущество изъято.



В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о грабеже. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

