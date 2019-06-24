«Сколь выпил, не считал»: В Иркутске в ДТП пострадали трое детей

В машине они находились без детских удерживающих кресел и ремней безопасности



Дорожная авария произошла сегодня в Иркутске около 1 часа ночи. По предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ 21093», при выезде на улицу Сергеева, нарушил требование дорожного знака «Движение направо» и повернул налево. Он столкнулся с «Тойота Королла», водитель которой двигался по главной дороге.



В результате ДТП пострадали четверо пассажиров иномарки, трое из них дети в возрасте от 3 до 8 лет, а также 32-летний пассажир «девятки». Пострадавшие были госпитализированы в больницу.



Инспекторы ДПС установили, что 28-летний водитель «ВАЗ» не имеет водительских прав. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.



- Ну было дело, выпивал пиво. Не знаю в каком количестве выпил, не считал, – рассказал водитель «девятки».



Сотрудники ГИБДД по факту аварии начали административное расследование. Известно, что дети находились в салоне «Тойоты» без детских удерживающих устройств и ремней безопасности. На 31-летнего водителя иномарки составлен административный протокол за нарушение правил перевозки несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



