В Бурятии дотла сгорел свинарник

Возможной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём



23 июня в селе Ушхатай Кижингинского района, предварительно, из-за неосторожного обращения огнём загорелся свинарник. Он был полностью уничтожен огнём, сообщила пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.



Всего за сутки в Бурятии произошло 16 пожаров, из которых 10 произошли в районах республики.



Так, в Иволгинском районе в посёлке Сотниково произошло загорание в двухквартирном доме. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горели крыша и одна из квартир. В результате пожара квартира выгорела изнутри, сгорели веранда и крыша. Предположительно, причиной пожара послужило нарушение правил монтажа электрооборудования.



По этой же причине в республике зарегистрированы возгорания травы и мусора в Тарбагатайском, Заиграевском, Иволгинском и Кабанском районах.

