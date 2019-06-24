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В Бурятии дотла сгорел свинарник

В Бурятии дотла сгорел свинарник
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Возможной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём

23 июня в селе Ушхатай Кижингинского района, предварительно, из-за неосторожного обращения огнём загорелся свинарник. Он был полностью уничтожен огнём, сообщила пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

Всего за сутки в Бурятии произошло 16 пожаров, из которых 10 произошли в районах республики.

Так, в Иволгинском районе в посёлке Сотниково произошло загорание в двухквартирном доме. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горели крыша и одна из квартир. В результате пожара квартира выгорела изнутри, сгорели веранда и крыша. Предположительно, причиной пожара послужило нарушение правил монтажа электрооборудования.

По этой же причине в республике зарегистрированы возгорания травы и мусора в Тарбагатайском, Заиграевском, Иволгинском и Кабанском районах.
пожар
 
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