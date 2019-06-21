В Улан-Удэ автомобиль дважды попал в ДТП за несколько минут

Вторая авария произошла, пока шло оформление первой
Сегодня около 15.50 часов на улице Терешковой в Улан-Удэ произошло необычное ДТП. Молодой человек за рулём «Тойоты Короны» дважды стал участником ДТП за совсем небольшой промежуток времени.
Всё произошло, когда «Корона», ехавшая в направлении центра города, на перекрёстке с улицей Геологическая врезалась в SsangYong под управлением девушки. Водители в аварии не получили травм.
Пока решался вопрос о возмещении ущерба и шло оформление ДТП, «Тойота Корона» угодила в ещё одну аварию.
- Со стороны улица Геологическая, объезжая данное ДТП, двигался микрогрузовик. Он совершил столкновение с «Короной», - сообщил «Байкал-Daily» очевидец.
К счастью, вновь обошлось без травм. Однако обе полосы движения были перекрыты в направлении центра Улан-Удэ.
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