Александр Балбышев вместе с полицейскими, сотрудниками МЧС и волонтёрами искал женщину два дня
В отделе полиции города Тулун Иркутской области состоялось награждение жителя села Галдун. Он оказал помощь полиции в поиске пропавшей женщины, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Инцидент произошёл 12 июня. Местная жительница в компании шестерых человек отправилась в лес за черемшой и заблудилась. После того как группа людей закончила собирать дикоросы, они обнаружили её пропажу.
В поисках было задействовано более 50 человек, в состав которых вошли сотрудники полиции, МЧС и неравнодушные граждане-волонтёры. На протяжении двух дней они прочёсывали лесной массив, опрашивали жителей близлежащих деревень. Разыскать пенсионерку удалось одному из волонтёров. В тот день Александр Балбышев с шести утра обходил местность, в районе которой пропала женщина, и заметил её в лесу.
- В современных условиях поддержка и активное содействие со стороны граждан является одной из составляющих успешной работы полиции, - отметили руководители МО МВД России «Тулунский».
Молодому человеку вручили заслуженную грамоту и ценный подарок, какой именно не сообщается.
В Иркутской области волонтёра наградили за помощь пропавшей в лесу женщины
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