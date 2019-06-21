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В Иркутской области волонтёра наградили за помощь пропавшей в лесу женщины

В Иркутской области волонтёра наградили за помощь пропавшей в лесу женщины
Происшествия, 
Александр Балбышев вместе с полицейскими, сотрудниками МЧС и волонтёрами искал женщину два дня

В отделе полиции города Тулун Иркутской области состоялось награждение жителя села Галдун. Он оказал помощь полиции в поиске пропавшей женщины, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Инцидент произошёл 12 июня. Местная жительница в компании шестерых человек отправилась в лес за черемшой и заблудилась. После того как группа людей закончила собирать дикоросы, они обнаружили её пропажу.

В поисках было задействовано более 50 человек, в состав которых вошли сотрудники полиции, МЧС и неравнодушные граждане-волонтёры. На протяжении двух дней они прочёсывали лесной массив, опрашивали жителей близлежащих деревень. Разыскать пенсионерку удалось одному из волонтёров. В тот день Александр Балбышев с шести утра обходил местность, в районе которой пропала женщина, и заметил её в лесу.

- В современных условиях поддержка и активное содействие со стороны граждан является одной из составляющих успешной работы полиции, - отметили руководители МО МВД России «Тулунский».

Молодому человеку вручили заслуженную грамоту и ценный подарок, какой именно не сообщается.
волонтеры пропавшие без вести
 
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