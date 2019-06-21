Житель Бурятии хотел воспользоваться товарным поездом как такси

Нерадивый путешественник попросил машиниста подбросить его



В дежурную часть Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что вблизи железнодорожных путей в районе станции Хоронхой находится посторонний мужчина.



Транспортные полицейские отправились на место. Они обнаружили 67-летнего жителя Джидинского района, который проходил по железнодорожным путям в неположенном месте.



Кроме этого, машинист грузового поезда, находился на стоянке на станции Хоронхой, пояснил сотрудникам транспортной полиции, что мужчина обращался к нему с просьбой довезти его до станции Улан-Удэ.



Нерадивый путешественник доставлен в дежурную часть полиции. Он привлечён к административной ответственности по части 5 статья 11.1 КоАП РФ, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

