Житель Бурятии хотел воспользоваться товарным поездом как такси

Нерадивый путешественник попросил машиниста подбросить его
В дежурную часть Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что вблизи железнодорожных путей в районе станции Хоронхой находится посторонний мужчина.
Транспортные полицейские отправились на место. Они обнаружили 67-летнего жителя Джидинского района, который проходил по железнодорожным путям в неположенном месте.
Кроме этого, машинист грузового поезда, находился на стоянке на станции Хоронхой, пояснил сотрудникам транспортной полиции, что мужчина обращался к нему с просьбой довезти его до станции Улан-Удэ.
Нерадивый путешественник доставлен в дежурную часть полиции. Он привлечён к административной ответственности по части 5 статья 11.1 КоАП РФ, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
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