В пожаре сгорела крыша здания
Вчера, около трёх часов ночи в селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии загорелось одноэтажное здание аптеки. На момент прибытия первого подразделения горела кровля. Огонь уничтожил крышу на площади 15 квадратных метров.
– В ходе проведённой доследственной проверки установлено, что очаг пожара располагался с внешней стороны здания в верхней части окна. Неизвестными лицами в результате внесения постороннего источника зажигания, предположительно горючей жидкости, был совершён поджог. По результатам проверки материалы будут переданы сотрудникам органов внутренних дел для проведения следственных мероприятий, – сообщил начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Прибайкальского района Сергей Пермин.
Погибших и пострадавших нет. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.
Всего за сутки в республике случилось 35 пожаров. С начала года зафиксировано 93 пожара по причине поджога, на аналогичный период прошлого года произошло 104 пожара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
В ведомстве напоминают, что поджог относится к числу умышленных преступлений средней тяжести. Нарушителям грозит уголовная ответственность и лишение свободы на срок до пяти лет.
Если поджог или пожар устроил ребёнок, то родители уголовную ответственность за преступления детей не несут, они отвечают в административном порядке за причинённый пожаром материальный ущерб.
В Бурятии подожгли аптеку
Происшествия, Фото:
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