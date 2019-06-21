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В Бурятии подожгли аптеку

В Бурятии подожгли аптеку
Происшествия,  Фото:Пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии
В пожаре сгорела крыша здания

Вчера, около трёх часов ночи в селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии загорелось одноэтажное здание аптеки. На момент прибытия первого подразделения горела кровля. Огонь уничтожил крышу на площади 15 квадратных метров.

– В ходе проведённой доследственной проверки установлено, что очаг пожара располагался с внешней стороны здания в верхней части окна. Неизвестными лицами в результате внесения постороннего источника зажигания, предположительно горючей жидкости, был совершён поджог. По результатам проверки материалы будут переданы сотрудникам органов внутренних дел для проведения следственных мероприятий, – сообщил начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Прибайкальского района Сергей Пермин.

Погибших и пострадавших нет. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Всего за сутки в республике случилось 35 пожаров. С начала года зафиксировано 93 пожара по причине поджога, на аналогичный период прошлого года произошло 104 пожара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

В ведомстве напоминают, что поджог относится к числу умышленных преступлений средней тяжести. Нарушителям грозит уголовная ответственность и лишение свободы на срок до пяти лет.

Если поджог или пожар устроил ребёнок, то родители уголовную ответственность за преступления детей не несут, они отвечают в административном порядке за причинённый пожаром материальный ущерб. 
Пожар
 
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