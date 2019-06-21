В Бурятии подожгли аптеку

Происшествия, Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии

В пожаре сгорела крыша здания



Вчера, около трёх часов ночи в селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии загорелось одноэтажное здание аптеки. На момент прибытия первого подразделения горела кровля. Огонь уничтожил крышу на площади 15 квадратных метров.



– В ходе проведённой доследственной проверки установлено, что очаг пожара располагался с внешней стороны здания в верхней части окна. Неизвестными лицами в результате внесения постороннего источника зажигания, предположительно горючей жидкости, был совершён поджог. По результатам проверки материалы будут переданы сотрудникам органов внутренних дел для проведения следственных мероприятий, – сообщил начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Прибайкальского района Сергей Пермин.



Погибших и пострадавших нет. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.



Всего за сутки в республике случилось 35 пожаров. С начала года зафиксировано 93 пожара по причине поджога, на аналогичный период прошлого года произошло 104 пожара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.



В ведомстве напоминают, что поджог относится к числу умышленных преступлений средней тяжести. Нарушителям грозит уголовная ответственность и лишение свободы на срок до пяти лет.



Если поджог или пожар устроил ребёнок, то родители уголовную ответственность за преступления детей не несут, они отвечают в административном порядке за причинённый пожаром материальный ущерб.