В Забайкалье молодой человек утонул в карьере

Его тело нашли на глубине 4,5 метра



20 июня в карьере в районе Краснокаменской ТЭЦ в Забайкальском крае утонул 21-летний молодой человек. Его



По прибытии к месту вызова спасатели опросили свидетелей происшествия, которые указали им приблизительное место, где произошла трагедия. Затем спасатели, используя водолазное снаряжение, обследовали дно карьера и спустя 50 минут обнаружили тело погибшего на глубине 4,5 метров и на расстоянии около 25 метров от берега.



Тело передали сотрудникам Следственного комитета для проведения дальнейших действий, сообщает пресс-служба ГУ «Забайкалпожспас».

