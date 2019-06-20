Его тело нашли на глубине 4,5 метра
20 июня в карьере в районе Краснокаменской ТЭЦ в Забайкальском крае утонул 21-летний молодой человек. Его
По прибытии к месту вызова спасатели опросили свидетелей происшествия, которые указали им приблизительное место, где произошла трагедия. Затем спасатели, используя водолазное снаряжение, обследовали дно карьера и спустя 50 минут обнаружили тело погибшего на глубине 4,5 метров и на расстоянии около 25 метров от берега.
Тело передали сотрудникам Следственного комитета для проведения дальнейших действий, сообщает пресс-служба ГУ «Забайкалпожспас».
В Забайкалье молодой человек утонул в карьере
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Один из них сломался
Его тело нашли на глубине 4,5 метра
До вечера в микрорайоне Загорск проводятся ремонтные работы
Преступление он совершил, когда хозяйка плавала в озере
Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя Иркутского транспортного прокурора и бывшего сотрудника транспортной полиции
Участились случаи, когда мошенники при помощи специальных программ маскируют номера своих телефонов под официальные банковские
Они угрожали ножом и угнали автомобиль
Мужчина насильно вытащил деньги из кармана пенсионера
Он выхватил из её рук сумку
В Бурятии произошло четыре ДТП с пострадавшими
Он воспользовался не плотно закрытыми гаражными воротами
«Поговорить» с жертвой попросила своих друзей 15-летняя девушка
Во время рейдового патрулирования лесов в Курумканском районе лесники и полицейские обнаружили незаконную рубку сосны
В Народном Хурале сегодня зачли «крик о помощи» жителей баунтовского посёлка
В том числе горел жилой дом