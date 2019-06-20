20 Июня

19 Июня

Популярное

В Забайкалье молодой человек утонул в карьере

В Забайкалье молодой человек утонул в карьере
Происшествия, 
Его тело нашли на глубине 4,5 метра

20 июня в карьере в районе Краснокаменской ТЭЦ в Забайкальском крае утонул 21-летний молодой человек. Его

По прибытии к месту вызова спасатели опросили свидетелей происшествия, которые указали им приблизительное место, где произошла трагедия. Затем спасатели, используя водолазное снаряжение, обследовали дно карьера и спустя 50 минут обнаружили тело погибшего на глубине 4,5 метров и на расстоянии около 25 метров от берега.

Тело передали сотрудникам Следственного комитета для проведения дальнейших действий, сообщает пресс-служба ГУ «Забайкалпожспас».
смерть утопление
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье молодой человек утонул в карьере
В Забайкалье молодой человек утонул в карьере
Происшествия, 20.06.2019
Его тело нашли на глубине 4,5 метра
Десятки домов в Улан-Удэ остались без света
Десятки домов в Улан-Удэ остались без света
Происшествия, 20.06.2019
До вечера в микрорайоне Загорск проводятся ремонтные работы
Забайкалец угнал мотоцикл у купающейся женщины
Забайкалец угнал мотоцикл у купающейся женщины
Происшествия, 20.06.2019
Преступление он совершил, когда хозяйка плавала в озере
Бывшему заместителю Иркутского транспортного прокурора дали 8 лет
Бывшему заместителю Иркутского транспортного прокурора дали 8 лет
Происшествия, 20.06.2019
Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя Иркутского транспортного прокурора и бывшего сотрудника транспортной полиции
Нацбанк Бурятии: Под номерами банков могут маскироваться киберпреступники
Нацбанк Бурятии: Под номерами банков могут маскироваться киберпреступники
Происшествия, 20.06.2019
Участились случаи, когда мошенники при помощи специальных программ маскируют номера своих телефонов под официальные банковские
В Иркутске двое мужчин напали на таксиста
В Иркутске двое мужчин напали на таксиста
Происшествия, 20.06.2019
Они угрожали ножом и угнали автомобиль 
Забайкалец ограбил пенсионера
Забайкалец ограбил пенсионера
Происшествия, 20.06.2019
Мужчина насильно вытащил деньги из кармана пенсионера
В Бурятии пьяный водитель сбил свою сожительницу
В Бурятии пьяный водитель сбил свою сожительницу
Происшествия, 20.06.2019
В Бурятии произошло четыре ДТП с пострадавшими
В Бурятии малолетний рецидивист угнал мотоцикл
В Бурятии малолетний рецидивист угнал мотоцикл
Происшествия, 20.06.2019
Он воспользовался не плотно закрытыми гаражными воротами
В Улан-Удэ опознали подростков, жестоко избивших парня
В Улан-Удэ опознали подростков, жестоко избивших парня
Происшествия, 20.06.2019
«Поговорить» с жертвой попросила своих друзей 15-летняя девушка
Житель Бурятии вырубил деревья, мешавшие ему проехать
Житель Бурятии вырубил деревья, мешавшие ему проехать
Происшествия, 20.06.2019
Во время рейдового патрулирования лесов в Курумканском районе лесники и полицейские обнаружили незаконную рубку сосны
В Бурятии нефритчиков обвиняют в похищениях людей
В Бурятии нефритчиков обвиняют в похищениях людей
Происшествия, 20.06.2019
В Народном Хурале сегодня зачли «крик о помощи» жителей баунтовского посёлка

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Загрузка...
^